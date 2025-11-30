13 مشاركًا من المتفوّقين في برنامج الشهادة الدولية في الشراء العام يختتمون زيارتهم الى روما

اختتم 13 مشاركًا من المتفوّقين في برنامج الشهادة الدولية في الشراء العام الاستراتيجي — الذي ينظّمه معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع جامعة روما تور فيرغاتا — زيارتهم الدراسية إلى العاصمة الإيطالية روما. وخلال الزيارة، تعرّف المشاركون على التجربة الإيطالية في مجال الشراء العام من خلال لقاءات ميدانية مع هيئة الشراء العام الإيطالية (Consip) والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC).

وقد شكّلت الزيارة فرصة للاطلاع عن قرب على أفضل الممارسات الدولية في مجالات النزاهة، الشفافية، وتنظيم المشتريات العامة.

واختُتم البرنامج بلقاء مع سفيرة لبنان في روما السيدة كارلا الجزار، التي عبّرت عن دعمها لدور الشباب والخبراء اللبنانيين في تعزيز مسار الإصلاح وتطوير الإدارة العامة.