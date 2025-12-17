سعر الباوند مقابل الين ينحصر بنطاق ضيق-توقعات اليوم 17-12-2025

نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالتصدي للضغوط السلبية ليحافظ على ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 206.90 لنلاحظ محاولة تشكيله لموجات إيجابية جديدة باندفاعه نحو الحاجز المستقر قرب 208.10 ليعلن بذلك عن استسلامه حاليا لسيطرة الميل الجانبي بثبات المحاور الرئيسية.

كذلك تعارض المؤشرات الرئيسية يؤكد الجانبية للتداولات الحالية لنبقى على الحياد ومراقبة تصرف السعر لحين تحرره من المحاور المذكورة سابقا, فاختراق الحاجز والثبات أعلاه سيفتح باب تفعيل المسار الصاعد من جديد لنتوقع مهاجمته بذلك لمستوى 208.60 ومن ثم ليحاول الضغط على المقاومة الممتدة نحو 209.10, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبر السعر على استئناف الهبوط التصحيحي لنتوقع تسلله بذلك نحو 206.25 و205.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.00 و 208.10

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور