شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة شهرين قبيل بيانات التضخم البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأمريكية تحاول التعافي من مستويات منخفضة

•البنك المركزي الياباني يستعد لثاني رفع فى أسعار الفائدة هذا العام

•الأسواق في انتظار أدلة حول مسار السياسة النقدية في 2026

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع محاولات العملة الأمريكية التعافي من مستويات منخفضة.



ينطلق غداً الخميس اجتماع السياسة النقدية الأخير لبنك اليابان لعام 2025 ، على أن تعلن القرارات يوم الجمعة ، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة اليابانية بنحو 25 نقطة أساس، في ثاني خطوة تشديد نقدي هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.3% إلى (155.15 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (154.69¥)، و سجل أدنى مستوى عند (154.51 ¥).



•أنهي الين تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 154.39 ينات ، وسط ضغوط تفكيك صفقات الكاري ين.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين ونصف ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش مستويات العملة الأمريكية، في انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026.



بنك اليابان

تنطلق غداً الخميس فعاليات اجتماع بنك اليابان ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد فى العالم،وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية.



تترقب الأسواق عن كثب ما سيقوله المحافظ كازو أويدا بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال عام 2026 ، في وقت تتزايد فيه توقعات لجوء الحكومة اليابانية إلى مزيد من الإجراءات المالية التوسعية، وهو ما يعمّق تعقيد المشهد أمام بنك اليابان.



الفائدة اليابانية

•عقب بيانات التضخم والأجور الصادرة مؤخرًا في اليابان ،أصبح تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع هذا الأسبوع مستقرًا فوق 90%.



•قدّم محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" خلال تعليقاته الأخيرة توقعات أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الياباني، وقال إن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.



•صرح ثلاثة مسؤولين حكوميين لوكالة "رويترز" بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح في ديسمبر الجاري.



أراء وتحليلات

قال محللون في بنك «سوسيتيه جنرال» إنهم يتوقعون أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى مستوى 1% بحلول يوليو من العام المقبل، مرجّحين في الوقت ذاته أن يُقدِم البنك على رفع أسعار الفائدة عند إعلانه قرار السياسة النقدية يوم الجمعة.



قال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسواق الفائدة العالمية في ماكواري:إن خطوة بنك اليابان تأتي استجابة للضغوط التضخمية المرتبطة بضعف الين، وكذلك لوجود إرادة سياسية جديدة لمعالجة ما وصفه بـ«أزمة القدرة على تحمّل التكاليف» داخل اليابان.



وأضاف ويزمان:نحن أكثر تفاؤلًا تجاه الين الياباني مقارنة بالعملات الأخرى، ونتوقع أن يتجه زوج الدولار/ين نحو مستوى 146 بحلول نهاية عام 2026.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يشهد تداولات سلبية متذبذبة – توقعات اليوم – 17-12-2025