سعر الغاز الطبيعي يكرر المحاولات السلبية-توقعات اليوم 17-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-17 05:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى الدعم المتمركز عند 181.70 ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة نتيجة لافتقاره المستمر للعزم الإيجابي والناتج عن تذبذب مؤشر ستوكاستيك مؤخرا قرب مستوى 20.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه من تشكيل موجات صاعدة جديدة ليحاول من خلالها الوصول نحو 182.40 وبتجاوز هذا العائق قد تمتد التداولات نحو الحاجز المتمركز عند 183.20, أما تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية وتسلله دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بانجذابه أولا نحو 181.40.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 181.70 و 182.40 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

