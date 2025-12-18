تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 18-12-2025

استقر سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليستعد بكسر مستوى الدعم المحوري 74.35، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائره القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 74.35، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 70.80$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط