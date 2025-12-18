تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 18-12-2025

ارتفع قليلاً سعر عملة ريبل (XRPUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.8183، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 1.8183، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 1.6915.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط