سعر اليورو مقابل الين يحقق الهدف-توقعات اليوم 23-12-2025

2025-12-23 05:02AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر الزوج اندفاعه الصاعد الأخير بملامسة مستوى 211.60 ليحقق بذلك الهدف الإضافي المقترح بالتقرير السابق ومن ثم ليبدأ بجني بعض أرباحه بتشكيله لهبوط تصحيحي واستقراره قرب 210.50.

 

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة الرئيسية, وبتشكيل مستوى 209.75 للدعم الإضافي, فإن ذلك قد يساهم بإنهاء الضغوط السلبية المؤقتة لننتظر تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي لينجح بتجديد المحاولات الصاعدة والوصول نحو محطات إيجابية جديدة خلال الفترة القريبة باندفاعه نحو 211.95 وصولا للمقاومة الممتدة نحو 212.55.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 209.75 و 211.60 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

