سعر الغاز الطبيعي يهدد الدعم-توقعات اليوم 23-12-2025

أنهى سعر المؤشر المحاولات الصاعدة الأخيرة بتقديمه لإغلاق جديد دون الحاجز المتمثل بمستوى 48535 ليجبره ذلك على تشكيل تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه المستمر قرب 48385, يعتمد السيناريو المقترح للتداولات الحالية على قوة الحاجز الحالي, لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات التصحيحية السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 48120 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 47940.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه, سيؤكد ذلك تمسكه بالسيناريو الصاعد لنتوقع تشكيله لموجات صاعدة قوية ليحاول تحقيق مكاسب ملموسة باندفاعه نحو 47740 و49000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 48120 و 48535

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز