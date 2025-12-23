شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل الصعود بعد تحذير ياباني شديد اللهجة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية:اليابان مستعدة لاتخاذ إجراءات في سوق الصرف

•ارتفاع العائدات هو أكبر خطر يهدد الاقتصاد الياباني في عام 2026

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مع استمرار عمليات التعافي من المستويات المنخفضة في أربعة أسابيع ، وبعد تحذير شديد اللهجة من السلطات اليابانية يشير إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم العملة المحلية.



أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أن اليابان تتمتع بحرية كاملة في اتخاذ ما تراه مناسبًا للتعامل مع التقلبات المفرطة في الين، مشددة على أن التحركات الأخيرة في سعر صرف العملة المحلية لا تعكس أساسيات السوق على الإطلاق.



وصرح مسؤول سابق في المركزي الياباني أن ارتفاع العائدات هو أكبر خطر يهدد الاقتصاد الياباني في عام 2026 ،وقد يضطر بنك اليابان إلى مراجعة خطة تقليص برنامج التيسير الكمي إذا استمر تراجع سوق السندات.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.7% إلى (155.96 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.02¥)، و سجل أعلى مستوى عند (157.04 ¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 157.77 ينات ،وبعد تحذيرات مسؤولي الحكومة اليابانية بشأن احتمالات التدخل في سوق الصرف.



وزيرة المالية اليابانية

أكدت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الاثنين، أن اليابان تتمتع بـ "حرية التصرف" في اتخاذ إجراءات جريئة للتعامل مع التقلبات المُفرطة في الين.



وأكدت كاتاياما في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء :أن التحركات الأخيرة في سعر صرف العملة المحلية لا تعكس أساسيات السوق على الإطلاق، بل هي مدفوعة بالمضاربات، مما يمنح طوكيو الذريعة للتدخل في السوق إذا لزم الأمر.



وأشارت كاتاياما إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للتصدي للتحركات المفرطة، وذلك استنادًا إلى اتفاق اليابان مع الولايات المتحدة في سبتمبر بشأن سياسة سعر الصرف.



تصريحات هامة

صرح سيجي أداتشي، المسؤول السابق في البنك المركزي الياباني لوكالة "رويترز" بأن اليابان قد تواجه مزيدًا من انخفاض الين وارتفاعًا متواصلًا في عوائد السندات، مدفوعًا بمخاوف السوق بشأن السياسة المالية التوسعية للحكومة الجديدة.



وأوضح أداتشي أن الين يضعف رغم تقلص الفارق في أسعار الفائدة بين اليابان و الولايات المتحدة، ما يعني أن ذلك لا يرتبط كثيراً بسياسة بنك اليابان.



وأضاف أداتشي: أعتقد أن المستثمرين بدأوا يطالبون بعلاوة أعلى مقابل المخاطر المالية لليابان، وهو ما يتضح أيضًا في الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات الحكومية اليابانية.



وبلغ عائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 27 عاماً عند 2.1% يوم الاثنين، ما يعكس توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بشكل أكبر وإصدار سندات ضخمة.

وقال أداتشي إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى 1.5%، على أن يكون الارتفاع التالي في يوليو من العام المقبل.



الفائدة اليابانية

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير القادم مستقر عند أقل من 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يكسر خط ميل فرعي صاعد – توقعات اليوم – 23-12-2025