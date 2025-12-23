تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-12-2025

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.