الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 23-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-23 10:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الذهب (GOLD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا