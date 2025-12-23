تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 23-12-2025

يحاول سعر الفضة (SILVER) التقاط أنفاسه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة الرئيسي 70.00$ لأول مرة في التاريخ، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتسجيل مستويات قياسية جديدة في الفترة القادمة.