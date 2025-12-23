تحديث توقع سعر الذهب اليوم 23-12-2025

استسلم سعر الزوج بتداولات الفترة الأخيرة لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليجبره ذلك على كسر دعم المسار الصاعد الممتد نحو 0.8755 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية باستقراره قرب 0.8730.

حاليا وبتشكيل الدعم المكسور لمقاومة جديدة وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, فإن هذه العوامل تدعم سيطرة الميل السلبي للفترة الحالية لنتوقع تسلل التداولات قريبا نحو محور المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 0.8705 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 0.8685.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8705 و 0.8745

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض