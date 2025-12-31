تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 31-12-2025

تقدم قليلاً سعر سهم شركة أون هولد On Holding AG (ONON) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 45.80$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 50.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد