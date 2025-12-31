الارشيف / الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 12:35PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 41.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.00$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد

