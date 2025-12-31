تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 31-12-2025

شهد سعر عملة داش (DASHUSD) حالة من التذبذب داخل نطاق محدود من التداولات الجانبية، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 41.20$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد