الارشيف / الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 12:35PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يتسم سعر عملة كاردانو (ADAUSD) بالحركة المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.3520$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.3320$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا