تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 31-12-2025

يتسم سعر عملة كاردانو (ADAUSD) بالحركة المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.3520$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.3320$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط