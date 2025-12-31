- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-31 15:43PM UTC
شهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول الزوج بذلك تصريف هذا التشبع البيعي وهو ما أدى به إلى تلك الحالة من التذبذب.