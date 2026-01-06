الاقتصاد

سعر سهم نايك (NKE) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم نايك (NKE) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-01-2026 1/2
  • سعر سهم نايك (NKE) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم نايك (NKE) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 12:40PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,141.70$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 1,141.70$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1,300$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا