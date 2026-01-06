سعر سهم نايك (NKE) يغلق على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 06-01-2026

واصل سعر سهم آي إس إم إل ASML HOLDING N.V (ASML) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم على اختراق مستوى المقاومة المحوري 1,141.70$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 1,141.70$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1,300$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد