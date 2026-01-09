سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 09-01-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتمكن السعر من التخلص من الضغط السلبي الناتج عن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من قوة الارتداد الأخير.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة.