شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول اختراق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 09-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-09 02:28AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليتمكن السعر من التخلص من الضغط السلبي الناتج عن المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما عزز من قوة الارتداد الأخير.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، الأمر الذي يدعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة ما لم تظهر إشارات فنية معاكسة.