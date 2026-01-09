الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 09-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-09 02:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أدى بالزوج لكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

