سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 09-01-2026

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أدى بالزوج لكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، ما يعزز من فرص تمديد تلك الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.