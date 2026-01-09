سعر النفط الخام في هدنة لالتقاط الأنفاس بعد مكاسب قوية – توقعات اليوم – 09-01-2026

تقدم قليلاً سعر سهم اسمنت الخليج (GCEM) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفضا سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.964 درهم، ليستهدف مستوى الدعم 0.82 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط