تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 12-01-2026

دبي - بسام راشد

2026-01-12 10:55AM UTC

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ السعر في محاولة تصريف هذا التشبع الشرائي، وتأتي هذه التحركات في إطار سعي النفط لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يدعمه على التعافي واستئناف الصعود خلال الفترة المقبلة.

 

ورغم هذا التراجع اللحظي لا يزال الدعم الإيجابي قائماً بفعل تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعكس استمرار سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ويحد من حدة الضغوط السلبية الحالية.

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

