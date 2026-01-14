شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يتجاوز 95 ألف دولار بعد مشتريات فنية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني إلى أضعف مستوياته في عام ونصف العام مقابل الدولار يوم الأربعاء، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة محتملة قد تمهد الطريق لحزم تحفيز مالي، ما دفع المتعاملين إلى تقييم احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وانخفض الين بنسبة وصلت إلى 0.2% ليبلغ 159.45 ين للدولار في وقت سابق من اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2024، قبل أن يقلص خسائره في تعاملات متقلبة مع تقدم الجلسة، ليتراجع الدولار بنسبة 0.3% إلى 158.66 ين بحلول منتصف التعاملات الأوروبية.

ويواصل الين الهبوط أمام معظم العملات، من اليورو إلى البيزو المكسيكي، منذ أشهر، مع تصاعد قلق المستثمرين من خطط رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي للإنفاق المالي الواسع. ويُنظر إلى هذا الخطر على أنه قد يتفاقم في حال الدعوة إلى انتخابات الشهر المقبل وتحقيق أغلبية مريحة.

ومع اقتراب العملة اليابانية من مستوى 160 ينًا للدولار، بات المتعاملون في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات في طوكيو للدفاع عن الين. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات لمجموعة العشر في “سي آي بي سي كابيتال ماركتس”، إن المسألة لا تتعلق بالمستوى المطلق لسعر الين بقدر ما تتعلق بسرعة تحركاته.

تركيز مكثف على زوج الدولار/الين

وقال ستريتش: “من الواضح أن التركيز ينصب على الدولار مقابل الين، لكن من الضروري أيضًا مراقبة الأزواج الأخرى المرتبطة بالين، إذ إن بعضها شهد ارتفاعات قوية — فزوج اليورو/ين، على سبيل المثال، بلغ مستويات قياسية”.

وأضاف: “يبقى زوج الدولار/الين في مرمى الأنظار وهو المحور الرئيسي للمتابعة، لكنه ليس العنصر الوحيد في هذه القصة. في الوقت الحالي، يبدو أن السوق يترقب ويراقب إلى أي مدى يمكن أن يذهب قبل أن يُنظر إلى تدخل السلطات على أنه وشيك أو محتمل”.

وخلال الشهرين الماضيين فقط، خسر الين نحو 3% من قيمته مقابل الدولار. وقبيل تدخلات سابقة، كما حدث في أبريل ويوليو 2024، كان الين قد فقد ما يقرب من 6% خلال الفترة الزمنية نفسها.

وأصدر وزير المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما تحذيرًا لفظيًا جديدًا يوم الأربعاء، مؤكدًا أن السلطات ستتخذ “الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة في سوق الصرف، دون استبعاد أي خيارات”.

استقرار الدولار بعد بيانات التضخم

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، عقب صدور بيانات تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والتي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات. وعزز ذلك الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب هذا الشهر، رغم الضغوط غير المسبوقة من البيت الأبيض لخفضها.

وكان الدولار قد تراجع بقوة يوم الاثنين، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه اتهام جنائي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قبل أن يصطف محافظو البنوك المركزية وكبار التنفيذيين في وول ستريت لدعم باول يوم الثلاثاء.

وقال براين مارتن، رئيس اقتصاديات مجموعة العملات الرئيسية في بنك “إيه إن زد” بلندن: “هناك جوقة عالية الصوت من السياسيين ورؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين ومسؤولين آخرين تؤكد أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر مقدس ولا يجوز المساس به”.

ترقب قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية

وكان من بين أبرز ما يترقبه المستثمرون أيضًا احتمال صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترامب.

وكتب محللو “آي إن جي” في تقرير بحثي: “قد تقر المحكمة قانونية هذه الرسوم، وحينها سيمضي السوق قدمًا. ونحن نرجح أن يتم إسقاطها، ومع ذلك من المرجح أن يمضي السوق قدمًا أيضًا”.

وأضافوا: “سوق السندات الأميركية تُظهر قدرة لافتة على تجاهل كثير من هذه التطورات”.

وأمام اليوان الصيني المتداول في الأسواق الخارجية في هونغ كونغ، استقر الدولار عند 6.9752 يوان، عقب صدور بيانات التجارة لشهر ديسمبر، والتي أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام بفائض قياسي يقارب 1.2 تريليون دولار.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1646 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3447 دولار.