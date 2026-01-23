الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-01-2026

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-23 12:06PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 2,900$، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

