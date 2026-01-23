تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 23-01-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، استعداداً لكسر مستوى الدعم المهم 2,900$، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.