الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-23 15:31PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتأهب بذلك لتسجيل مستويات قياسية جديدة، وسط استقرار تداولاته الأخيرة اعلى سعر 4,900$ لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تسجيل ثالث مكاسب أسبوعي له على التوالي، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية في تسجيل تلك المكاسب اللحظية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا