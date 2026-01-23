تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 23-01-2026

تقدم سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليتأهب بذلك لتسجيل مستويات قياسية جديدة، وسط استقرار تداولاته الأخيرة اعلى سعر 4,900$ لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تسجيل ثالث مكاسب أسبوعي له على التوالي، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما منحه حرية في تسجيل تلك المكاسب اللحظية.