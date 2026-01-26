شكرا لقرائتكم خبر عن الين يحلق عالياً بسبب احتمالات التدخل المشترك من قبل السلطات الأمريكية واليابانية والان مع بالتفاصيل

•بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يفحص أسعار الصرف

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية

ارتفع الين الياباني على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى في شهرين ،مستفيدًا من استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ،بالإضافة إلى تزايد التكهنات حول تدخل السلطات النقدية في الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف.



أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مراجعة لأسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين، وهو ما يُعتبر مؤشراً قوياً على احتمال التدخل، وسط تنسيق مستمر و مكثف بين السلطات الأمريكية واليابانية لمواجهة التقلبات الحادة في السوق.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 1.25% إلى ( 153.81¥) الأدنى منذ نوفمبر الماضي ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند ( 155.74¥)، و سجل أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (155.34¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.65% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ أغسطس الماضي ، بسبب تزايد التكهنات حول التدخل في سوق الصرف.



•وحقق الين الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 1.5% مقابل الدولار ،في أول مكسب أسبوعي في غضون شهر ،بسبب تسارع تصفية مراكز الكاري ين.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 96.95 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يأتي هذا الهبوط بالتزامن مع تسارع وتيرة عمليات بيع الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدخل السلطات النقدية في كلٍ من الولايات المتحدة و اليابان في سوق الصرف الأجنبي للحد من التقلبات وضبط حركة الأسعار.



هذا بالإضافة إلى تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وما يصاحبها من تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار واتساع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان



ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجري مراجعة لأسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين. وهو ما يُعتبر مؤشراً قوياً على احتمال التدخل، وسط تنسيق مستمر ومكثف بين السلطات الأمريكية واليابانية لمواجهة التقلبات الحادة في السوق.



وأكدت السلطات اليابانية العليا، بما في ذلك وزيرة المالية وكبار الدبلوماسيين، يوم الاثنين أنهم "على تنسيق وثيق" مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الصرف الأجنبي، بناءً على بيان مشترك صدر في سبتمبر 2025.



وحذرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من أن الحكومة "ستتخذ الخطوات اللازمة" ضد أي تحركات غير طبيعية أو مضاربة في السوق.



الفائدة اليابانية

•تماشيًا مع معظم التوقعات في الأسواق العالمية ،أبقي البنك المركزي الياباني يوم الجمعة ،سعر الفائدة القياسي دون أي تغيير يذكر عند نطاق 0.75% ،والذي يعد أعلى مستوى من عام 1995 .



•وجاءت نتيجة التصويت لصالح تثبيت أسعار الفائدة اليابانية بموافقة 8 أعضاء مقابل عضو طالب برفع الأسعار بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.0%. حيث فضل البنك التوقف مؤقتاً لتقييم تأثير الرفع الأخير لسعر الفائدة الذي تم في ديسمبر 2025.



•رفع بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للسنة المالية المنتهية في مارس 2026، في إشارة إلى استعداده لمواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض تدريجيًا.



•وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا": سيواصل البنك المركزي رفع سعر الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.وأكد على الاهتمام الكبير بتحركات التضخم عند اتخاذ القرارات النقدية.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس القادم أقل من 20%.



•وارتفعت احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل القادم إلى فوق 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

