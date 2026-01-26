تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 26-01-2026

يحافظ سعر الذهب (GOLD) على مكاسبه المبكرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في هدنة لالتقاط الأنفاس يحاول خلالها جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه وتسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر الذهب بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 5,000$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 5,200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5,000$ ومستوى المقاومة 5,200$.

توقعات السعر لهذا اليوم: صاعد