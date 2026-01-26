سعر سهم كراود سترايك (CRWD) يتحرك بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 26-01-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) حركة تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على مكاسبه المبكرة والي نجح عن طريقها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر الإيثيريوم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2,900$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,800$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2,800$ ومستوى المقاومة 2,900$.

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط