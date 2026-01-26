الاقتصاد

سعر سهم كراود سترايك (CRWD) يتحرك بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 26-01-2026

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-26 11:51AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) حركة تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليستقر على مكاسبه المبكرة والي نجح عن طريقها تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر الإيثيريوم بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2,900$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,800$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2,800$ ومستوى المقاومة 2,900$.

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط     

