سعر سهم ديزني (DIS) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 26-01-2026

تراجع سعر سهم إلومينا ILLUMINA, INC (ILMN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 156.50$، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 141.65$، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 156.50$ مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد