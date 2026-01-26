شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط مع تعويض انتهاء الاضطرابات الأوروبية لتعطل الإمدادات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره لأدنى مستوى في 4 أشهر

•السوق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،خاصة بعد تجاوز الحاجز النفسي عند 100 دولارًا للأونصة ،وتصل إلى مستوي 110 دولارًا لأول مرة على الإطلاق ،وسط الإقبال الكبير على شراء المعدن من مستثمري التجزئة ،وبدعم الهبوط الواسع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.



أدت القرارات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" إلي تعميق فقدان الثقة في الإدارة الأمريكية وفي الأصول المقوّمة بالدولار، بعدما زادت من حالة الارتباك السياسي وعدم اليقين الاقتصادي.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 6.6% إلى (110.13$ ) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (103.29$)، وسجلت أدنى مستوي عند (103.29$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الفضة ارتفاع بنسبة 7.4%،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع تجاوز حاجز 100 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



•وحققت أسعار الفضة الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 14.5% ،في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب الكبير على المعدن الأبيض.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 96.95 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط بالتزامن مع تسارع وتيرة عمليات بيع الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال تدخل السلطات النقدية في كلٍ من الولايات المتحدة و اليابان في سوق الصرف الأجنبي للحد من التقلبات وضبط حركة الأسعار.



هذا بالإضافة إلى تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وما يصاحبها من تراجع الثقة في الأصول المقومة بالدولار واتساع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.



تهديدات ترامب

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، صعّد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من تهديداته التجارية بشكل حاد، حيث أعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على كندا إذا نفذت اتفاقاً تجارياً مع الصين.



كما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. هذا التهديد لم يكن مجرد إجراء اقتصادي، بل كان محاولة ضغط واضحة على الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لإجباره على الانضمام إلى مبادرة ترامب الجديدة المسماة"مجلس السلام" فى غزة.



الفائدة الأمريكية

•تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأول هذا العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 97% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 3%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الفضة

أشار بنك إتش إس بي سي في مذكرة له الأسبوع الماضي إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب والفضة جاء مدفوعًا بالقضايا الجيوسياسية المتعلقة بغرينلاند.



نظرة فنية

سعر الفضة يستقر أعلى 100$ لأول مرة في التاريخ – توقعات اليوم – 26-01-2026