تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 05:26AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر القهوة بتفعيله للهجوم السلبي المقترح سابقا بتسلله يوم أمس دون الدعم المتمركز عند 334.20 لنلاحظ تشكيله لهبوط قوي محققا بذلك الهدف الأول بملامسته لمستوى 314.85.

 

نشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات الفترة الحالية ليدفع بالسعر لتشكيل موجات هابطة جديدة لنتوقع تسلله بذلك قريبا نحو 308.00 ومن ثم ليضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 300.50 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف التداولات السلبية خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 300.50 و 325.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

