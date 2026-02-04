تحديث توقع سعر الفضة اليوم 04-02-2026

نجح سعر القهوة بتفعيله للهجوم السلبي المقترح سابقا بتسلله يوم أمس دون الدعم المتمركز عند 334.20 لنلاحظ تشكيله لهبوط قوي محققا بذلك الهدف الأول بملامسته لمستوى 314.85.

نشير إلى أن تمركز مؤشر ستوكاستيك حاليا ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على تداولات الفترة الحالية ليدفع بالسعر لتشكيل موجات هابطة جديدة لنتوقع تسلله بذلك قريبا نحو 308.00 ومن ثم ليضغط على الدعم الإضافي المتمركز عند 300.50 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف التداولات السلبية خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 300.50 و 325.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض