تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 04-02-2026

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة الزوج، ليستسلم السعر إلى تلك الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.