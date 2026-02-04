تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 04-02-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليعيد السعر بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة النفسي 90.00$، بالتزامن مع اعادة اختباره لخط اتجاه رئيسي صاعد كان السعر قد كسره في وقت سابق على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.