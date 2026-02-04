الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 04-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-04 11:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 63.50$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السعر في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا