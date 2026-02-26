الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 26-02-2026

2026-02-26 11:18AM UTC

2026-02-26 11:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على اختراق مستوى المقاومة الحالي 68,000$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استئناف مكاسبه في الفترة المقبلة.

