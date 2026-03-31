سعر النفط خام برنت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 31-03-2026

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 0.6850، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالزوج.