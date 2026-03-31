شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء-توقعات اليوم 31-3-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-03-31 04:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تمركز سعر النحاس خلال التداولات الأخيرة دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.5100$ إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتقديم تذبذب جانبي ضعيف ليحافظ بذلك على استقراره قرب 5.4500$ دون تسجيله لأي من الأهداف السلبية المقترحة سابقا.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل مهمة تسلله أولا نحو 5.2700$ ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف السلبي التالي المتمركز قرب 4.9500$, بينما اندفاعه فوق الحاجز سيؤكد تأجيله للمحاولات السلبية لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 5.6300$ و5.75000$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2700$ و 5.5500$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز