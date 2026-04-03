وسط تصاعد أزمة مضيق هرمز.. هل تقفز أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل؟

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد أسواق النفط لاحتمال حدوث قفزة تاريخية في الأسعار، إذ قد تصل إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا جزئيًا حتى منتصف مايو، بحسب تحذيرات من جي بي مورجان وعدد من المؤسسات الأخرى.

وخلال تعاملات الخميس، قفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متجاوزًا خام برنت، ليستقر عند 112 دولارًا للبرميل، بينما أنهى خام برنت الأسبوع عند نحو 109 دولارات للبرميل.

تراجع حاد في حركة السفن

وشهد مضيق هرمز انخفاضًا حادًا في حركة السفن منذ أوائل مارس، حيث تسمح إيران حاليًا بمرور عدد محدود فقط من السفن.

وحتى إذا استؤنفت الحركة الكاملة اليوم، فقد يستغرق الأمر من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تعود سلاسل الإنتاج والتكرير إلى طبيعتها.

وفي محاولة لإعادة فتح المضيق، استضافت المملكة المتحدة هذا الأسبوع اجتماعًا افتراضيًا ضم أكثر من ثلاثين دولة بهدف ضمان مرور السفن دون عوائق ومنع إيران من فرض رسوم عبور عليها.

لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على إعادة فتح المضيق.

سيناريو الصعود إلى 200 دولار!

حذرت شركة الاستشارات في مجال الطاقة FGE NexantECA من أن الأسعار قد تقفز إلى 200 دولار للبرميل إذا ظل المضيق شبه مغلق لمدة ستة أسابيع إضافية. كما توقعت جهة أخرى أن يصل السعر إلى مستوى قياسي يبلغ 200 دولار للبرميل إذا استمرت حرب الخليج حتى يونيو.

وكان محللون قد حذروا، بعد وقت قصير من بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإسرائيل وإيران في 28 فبراير، من أن الحرب قد تدفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وفي التاسع من مارس، اقترب سعر خام برنت – وهو المؤشر العالمي للنفط – من 120 دولارًا للبرميل، ولم ينخفض منذ 13 مارس دون مستوى 100 دولار.

كما أدى هجوم إسرائيلي على حقل الغاز الجنوبي الإيراني “ساوث بارس” في 18 مارس، وما تبعه من هجمات إيرانية على منشآت النفط والغاز في قطر والسعودية والإمارات، إلى دفع أسعار النفط للارتفاع مجددًا لتتجاوز 108 دولارات للبرميل.

المضيق يمر عبره خُمس نفط العالم

يتفق معظم المحللين على أن الأسعار قد ترتفع بشكل أكبر إذا بقي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية في أوقات السلم، مغلقًا فعليًا خلال الأسابيع المقبلة.

ويكمن الخلاف الأساسي بين الخبراء في حجم الارتفاع المحتمل.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” لتحليل أسواق النفط، إن بعض الخامات الشرق أوسطية مثل خامي عُمان ودبي تجاوزت بالفعل مستوى 150 دولارًا، ما يجعل مستوى 200 دولار في متناول اليد حتى إن لم يصل إليه خام برنت أو خام غرب تكساس بعد.

وأضافت أن مدى ارتفاع الأسعار سيعتمد بشكل شبه كامل على مدة استمرار إغلاق المضيق.

توقف شبه كامل لحركة الملاحة

بعد إعلان إيران إغلاق المضيق في بداية الصراع وتهديدها باستهداف أي سفن تحاول العبور، توقفت حركة الملاحة تقريبًا.

ولم ينجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن في حشد دعم دولي لتشكيل قافلة بحرية لإعادة فتح المضيق، بينما تسعى دول عدة لإبرام اتفاقات مع إيران لضمان مرور آمن لسفنها.

وخلال الأيام الأخيرة، سُمح بمرور عدد محدود من السفن فقط، معظمها يرفع أعلام الهند وباكستان وتركيا والصين.

نقص عالمي في الإمدادات

ورغم تعهد دول بالإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الطارئة بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، فإن هذه الكميات لا يمكنها تعويض توقف الشحنات عبر المضيق بالكامل.

وتقدّر شركة أبحاث تابعة لمجموعة OCBC Group في سنغافورة أن السوق العالمية تواجه نقصًا يوميًا يبلغ نحو 10 ملايين برميل حتى مع استخدام الاحتياطيات.

وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على بدء الصراع، بدأ مراقبو السوق يأخذون بجدية احتمال تجاوز الأسعار مستوى 150 دولارًا وربما 200 دولار للبرميل.

وقال فريدون فيشاراكي، الرئيس الفخري لشركة “إف جي إي نيكسانت إي سي إيه”، إن الأسعار قد تقفز إلى 200 دولار للبرميل أو أكثر إذا ظل المضيق شبه مغلق كما هو الآن.

وأضاف أن السوق تتحرك جزئيًا بناءً على المعنويات وتصريحات الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة هي أن نحو 100 مليون برميل من النفط لا تمر عبر المضيق كل أسبوع، أي ما يعادل 400 مليون برميل شهريًا.

وأشار إلى أن هذه الخسائر ستصبح هائلة مع مرور الوقت.

سيناريو “عالم بلا مضيق هرمز”

توقعت الشركة أيضًا أن تضطر وكالة الطاقة الدولية إلى الإفراج مجددًا عن مخزونات استراتيجية بحلول منتصف أبريل وربما مرة أخرى في يونيو.

وأضافت أن سيناريو “عالم بلا مضيق هرمز” أصبح احتمالًا واقعيًا قد يستمر لأشهر، ما قد يفرض تعديلات هيكلية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وحذر فيشاراكي من أنه في حال حدوث ذلك فإن العالم قد يواجه كارثة اقتصادية عالمية، مع ركود اقتصادي حاد قد يستمر لسنوات.

تحذيرات من مؤسسات أخرى

لم تكن شركة “إف جي إي نيكسانت إي سي إيه” الوحيدة التي حذرت من احتمال وصول النفط إلى 200 دولار.

فقد حذر محللون في Macquarie Group من أن الأسعار قد تسجل مستوى قياسيًا يبلغ 200 دولار للبرميل إذا استمرت حرب الشرق الأوسط طوال الربع الثاني من العام.

كما قال محللون في وود ماكينزي إن خام برنت قد يصل قريبًا إلى 150 دولارًا، وإن مستوى 200 دولار “ليس مستبعدًا” بحلول عام 2026.

كما ألمحت إيران نفسها إلى احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار، حيث حذر متحدث عسكري الأسبوع الماضي من أن العالم يجب أن “يستعد” لمثل هذه القفزة.

تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي

يؤكد خبراء أن وصول أسعار النفط إلى 150 دولارًا أو أكثر سيشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي.

وتقدّر صندوق النقد الدولي أن كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط يستمر لمدة عام يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 0.4% ويخفض النمو الاقتصادي بنحو 0.15%.

وكان أعلى مستوى وصل إليه خام برنت في التاريخ هو 147.50 دولار للبرميل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبالقيمة الحالية للدولار، يعادل هذا المستوى نحو 224 دولارًا.

وقال خبير الطاقة عدي إمصيروفيتش من جامعة أوكسفورد إن وصول النفط إلى 200 دولار للبرميل سيشكل “فرملة قوية للاقتصاد العالمي”، مؤكدًا أن هذا السيناريو ممكن تمامًا.

وأوضح أن ذلك سيؤثر في التضخم والنمو والوظائف، وقد يؤدي أيضًا إلى نقص في الوقود وبعض المواد مثل الأسمدة والبلاستيك.

آراء أقل تشاؤمًا

في المقابل، يرى بعض المحللين أن احتمال وصول الأسعار إلى 200 دولار مبالغ فيه.

فقد أشارت ساشا فوس، محللة أسواق الطاقة في شركة Marex في لندن، إلى أن زيادة الإنتاج في عدة دول مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل و جويانا، إضافة إلى وجود مسارات بديلة للإمدادات مثل خط الأنابيب الشرقي-الغربي في السعودية، قد يساعد في تخفيف الضغوط.

وأضافت أن التجربة التي أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا أظهرت أن الأسعار المرتفعة غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الإنتاج في مناطق أخرى من العالم.

عامل تدمير الطلب

ورغم أن مسار الأسعار سيعتمد بدرجة كبيرة على عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز، فإن عوامل العرض والطلب الأخرى ستلعب دورًا أيضًا.

فعندما ترتفع الأسعار إلى مستويات معينة، يبدأ المستهلكون في تقليل استهلاكهم، وهي ظاهرة تعرف باسم “تدمير الطلب”.

ورغم أن الطلب على النفط أقل مرونة من معظم السلع بسبب صعوبة استبداله، فإن الأسعار قد تبدأ في التراجع بعد تجاوز مستويات معينة.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي”، إن أحدًا لا يعرف المستوى الذي يبدأ عنده هذا التأثير، لكنه قد يكون أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 147 دولارًا للبرميل.

وأوضح الخبير الاقتصادي جريجور سيميِنيوك من University of Massachusetts Amherst أن ارتفاع الأسعار سيعتمد على سرعة تفاعل قوتين متعارضتين: المشترون الذين يسعون للحصول على كميات أقل من النفط بأي ثمن، مقابل المشترين الذين يخرجون من السوق نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب.