أسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات وسط آمال باستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•الولايات المتحدة وإيران قد يعقدان جولة مفاوضات يوم الخميس

•تباطؤ أسعار النفط يقلص الضغوط على البنوك المركزية العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء في طريقها صوب تسجيل أعلى مستوى في عدة أسابيع ،بدعم الهبوط الواسع في مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي ،والذي يأتي بعد حدوث انفراجة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران،وذلك على الرغم من الحصار البحري الذي بدأت في تنفيذه البحرية الأمريكية على مضيق هرمز والموانئ الإيرانية.



مع التباطؤ الحالي فى أسعار النفط العالمية ،تتراجع مخاوف تسارع التضخم عالميًا، ويقلص من الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة فى الأجل القريب.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.2% إلى (4,796.42$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,741.03$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,741.03$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.2%، في ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,857.56 دولاراً للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.25% ،ليعمق خسائره للجلسة السابعة عل التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في ستة أسابيع ،عاكساً استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط وسط تحسن معنويات المخاطرة في الأسواق ،بعدما أكدت التقارير الإعلامية استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول التوصل لاتفاق سلام دائم في الشرق الأوسط.



جهود دبلوماسية

تتواصل الجهود الدبلوماسية، برعاية باكستان وتركيا، لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، والدفع نحو الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، عقب تعثر الجولة السابقة التي عُقدت في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" يوم الجمعة.



وأكدت التقارير الإعلامية أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد في إسلام آباد يوم الخميس المقبل ،مع طرح العاصمة السويسرية "جنيف" كبديل محتمل للجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية.



وقال كييتشي إيغوتشي، كبير الاستراتيجيين في شركة ريسونا هولدينغز: إن سلسلة التصريحات أحدثت بعض الارتياح في الأسواق، إذ جددت إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية بمتوسط 1% ، مع ظهور مؤشرات على أن واشنطن و طهران قد تعيدان إحياء محادثات السلام، بعد بدء الولايات المتحدة حصاراً على مضيق هرمز.



الفائدة الأمريكية

•بعد تراجع أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل من 96% إلى 99%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من4% إلى 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز: إن السوق يتأثر بشدة بالأخبار. تتجه الأنظار إلى سعر النفط الخام لأنه سيؤثر بشكل مباشر على التضخم، وهذا بدوره سيؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الاثنين بنحو 5.23 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,047.19 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 30 مارس الماضي.



نظرة فنية

