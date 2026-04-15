تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 15-04-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تواردا الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليستكمل الزوج محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، خاصة مع وصول تلك المؤشرات لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي جديد حول الزوج، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة له.