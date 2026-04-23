شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يستأنف الارتفاع وسط مخاوف الطقس في الولايات المتحدة والحرب في إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط، ما زاد من المخاوف بشأن التضخم، في وقت يقيّم فيه المستثمرون مسار الصراع في ظل تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,706.49 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو بنسبة 0.6% إلى 4,727 دولارًا.

قوة الدولار وارتفاع العوائد تضغط على الذهب

ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف، مما جعل الذهب — المسعّر بالعملة الأمريكية — أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو بنك: “الذهب لا يزال يستمد اتجاهه من سوق النفط، حيث تبقي تكاليف الطاقة المرتفعة مخاطر قوة الدولار والتضخم المرتفع في المدى القريب تحت التركيز”.

التوترات الجيوسياسية تدعم النفط وتضغط على المعدن الأصفر

جاء هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما سيطرت إيران على سفينتين في مضيق هرمز، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون مؤشرات على استئناف محادثات السلام.

ولم تعلن طهران موافقتها على تمديد الهدنة، متهمة واشنطن بانتهاكها عبر استمرار الحصار البحري على تجارتها.

في المقابل، ارتفعت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مع استمرار القيود على حركة التجارة عبر المضيق.

معادلة معقدة: التضخم مقابل الفائدة

يسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ورغم أن الذهب يُعتبر تقليديًا أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظرًا لعدم تحقيقه عائدًا.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام، مع عودة الضغوط التضخمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات ببلوغ مستويات قياسية جديدة

ورغم التراجع الحالي، أشار هانسن إلى أن حركة الأسعار الحالية تمثل “مرحلة تماسك مؤقتة” مدفوعة بعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وليس تحولًا هيكليًا.

وأضاف: “ما زلنا نرى أن الذهب مرشح للوصول إلى مستويات قياسية جديدة لاحقًا هذا العام أو في أوائل عام 2027”.