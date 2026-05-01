سعر الباوند مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة-توقعات اليوم 1-5-2026

استغل سعر البلاتين الثبات المتكرر فوق مستوى 1865.00$ والذي شكّل بدوره لدعم إضافي قوي لنلاحظ تفاعله مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية بتسجيله لبعض المكاسب وليستقر بذلك قرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 1990.00$.

يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجديده للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 2035.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 2080.00$, أما عودة السعر للتذبذب دون 1950.00$ سيؤكد استعداده لتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2035.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع