شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة-توقعات اليوم 1-5-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-01 05:07AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر البلاتين الثبات المتكرر فوق مستوى 1865.00$ والذي شكّل بدوره لدعم إضافي قوي لنلاحظ تفاعله مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك اللحظية بتسجيله لبعض المكاسب وليستقر بذلك قرب محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 1990.00$.
يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجديده للمحاولات الصاعدة لنتوقع انجذابه أولا نحو 2035.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على الحاجز المستقر عند 2080.00$, أما عودة السعر للتذبذب دون 1950.00$ سيؤكد استعداده لتفعيل المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2035.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع