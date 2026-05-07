ماكدونالدز تحقق نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في الربع الأول

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عملة البيتكوين عند نقطة فنية حساسة، بعدما نجح في استعادة منطقة الـ80 ألف دولار، لكن السوق لم يؤكد بعد اختراقًا صاعدًا واضحًا ومستدامًا. ورغم تحسن الهيكل الفني بما يكفي للإبقاء على أهداف الصعود قائمة، فإن المخاطر لا تزال مرتفعة مع اقتراب السعر من مستويات مقاومة رئيسية.

ويتمثل التحدي الأساسي حاليًا في قدرة بيتكوين على تحويل منطقة 80 ألف إلى 82 ألف دولار من مجرد منطقة اختراق مؤقتة إلى مستوى دعم فعلي. وفي حال نجاح ذلك، فقد تتجه العملة نحو مستوى 85 ألف دولار، ثم 90 ألف دولار لاحقًا. أما الفشل في الثبات فوق هذه المنطقة، فقد يحول الارتفاع الأخير إلى مجرد موجة ارتداد داخل مسار تصحيحي أوسع.

تغير في سلوك السوق

يختلف الأداء الحالي لبيتكوين عن محاولات التعافي الفاشلة التي شهدها السوق سابقًا خلال موجة التصحيح الأخيرة. فقد تمكن السعر من العودة فوق مستوى نفسي مهم، في وقت تعرض فيه البائعون على المكشوف لضغوط متزايدة، بينما بدأ المشترون بالدفاع عن التراجعات السعرية بدلاً من الهروب الجماعي من السوق.

ويشير هذا السلوك إلى تغير تدريجي في طبيعة التداول؛ ففي الأسواق الضعيفة يتم بيع أي ارتفاع سريعًا، بينما في الأسواق التي تستعيد توازنها تصبح التراجعات محدودة، وتضيق نطاقات الحركة، وتتكرر اختبارات مستويات المقاومة حتى ينجح أحد الطرفين في فرض اتجاه واضح.

ويبدو أن بيتكوين دخلت هذه المرحلة الثانية، حيث تحسن المزاج العام للسوق دون الوصول بعد إلى مرحلة الانطلاقة القوية المدفوعة بالزخم الكامل.

صناديق الـETF تدعم الاتجاه الصاعد

يبقى الطلب القادم من صناديق المؤشرات الفورية المتداولة (Spot ETFs) العامل الأساسي الداعم للسوق حاليًا. إذ توفر هذه الصناديق قناة طلب مؤسسية حقيقية تمتص المعروض الفعلي من العملة، على عكس المضاربات المعتمدة فقط على العقود الآجلة والرافعة المالية.

ورغم أن التدفقات الداخلة إلى هذه الصناديق لا تؤدي دائمًا إلى ارتفاع فوري في الأسعار، فإن استمرار الشراء يقلص المعروض المتاح تدريجيًا، خصوصًا مع استمرار حاملي بيتكوين طويلَي الأجل في الاحتفاظ بمراكزهم.

كما غيّرت صناديق الـETF طبيعة دورات بيتكوين مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أصبحت العملة أكثر حساسية لعوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة، والسيولة، وشهية المخاطرة، بدلاً من الاعتماد الكامل على مضاربات المستثمرين الأفراد.

الاقتصاد الكلي لا يزال مصدر الخطر الأكبر

رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، فإن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال تمثل تحديًا أمام الأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها بيتكوين.

فإذا استمر الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فإن ذلك قد يحد من تدفقات السيولة نحو الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب وبيتكوين.

وفي هذا السياق، تحتاج العملة المشفرة إلى استمرار تدفقات الـETF أو زيادة الطلب المرتبط بالتحوط من التضخم حتى تتمكن من الحفاظ على زخم الصعود.

تأثير التنصيف لا يزال حاضرًا

لا يزال تأثير عملية "التنصيف" التي جرت في 2024 يعمل تدريجيًا في خلفية السوق، حيث أدى الحدث إلى تقليص المعروض الجديد من بيتكوين، وهو ما يعزز تأثير أي زيادة في الطلب المؤسسي.

ويعزز هذا الوضع عدة عوامل داعمة للسوق، أبرزها:

انخفاض المعروض الجديد من بيتكوين.

استمرار الطلب المؤسسي عبر صناديق الـETF.

احتفاظ المستثمرين طويلَي الأجل بكميات كبيرة من العملة.

تراجع أرصدة العملات المتاحة في منصات التداول مقارنة بالدورات السابقة.

ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر مرتبطة بقيام شركات التعدين أو المستثمرين ذوي الرافعة المالية المرتفعة بعمليات بيع لجني الأرباح مع كل موجة صعود.



المشتقات تشير إلى أن السوق لم يصل لمرحلة التشبع

أجبرت موجة الارتفاع الأخيرة العديد من البائعين على المكشوف على إغلاق مراكزهم، ما ساهم في تسارع الصعود فوق مستوى 80 ألف دولار.

لكن العامل الإيجابي الأهم يتمثل في أن معدلات التمويل في سوق المشتقات لا تزال معتدلة، ما يعني أن السوق لم يدخل بعد في حالة "تشبع شرائي" مفرط أو فقاعة مضاربية قائمة على الرافعة المالية.

ويشير ذلك إلى أن المجال لا يزال مفتوحًا أمام مزيد من الصعود، بشرط استمرار الطلب الفعلي في السوق الفوري.

التحليل الفني: مستوى 85 ألف دولار هو الاختبار الحاسم

يحاول بيتكوين حاليًا تأكيد اختراق فني من قاعدة سعرية استمرت عدة أسابيع، ويعد استعادة مستوى 80 ألف دولار أول إشارة إيجابية، يليها الثبات فوق نطاق 82 إلى 83 ألف دولار.

لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في اختراق مستوى 85 ألف دولار، حيث يُتوقع أن يعود البائعون للنشاط عند هذه المنطقة.

وتبرز المستويات الفنية الرئيسية الحالية على النحو التالي:

90 ألف دولار: الهدف الصاعد الرئيسي التالي.

85 ألف دولار: مستوى تأكيد الاختراق الصاعد.

82 إلى 83 ألف دولار: مقاومة قصيرة الأجل.

80 ألف دولار: منطقة القرار الحالية.

76 إلى 78 ألف دولار: دعم نفسي مهم.

72 ألف دولار: دعم هيكلي رئيسي، وكسره يضعف السيناريو الصاعد.



السيناريو الصاعد

يقوم السيناريو الإيجابي على استمرار الثبات فوق 80 ألف دولار، مع تواصل تدفقات صناديق الـETF وبقاء الرافعة المالية تحت السيطرة.

وفي هذه الحالة، قد يتحرك بيتكوين نحو 85 ألف دولار أولاً، ثم 90 ألف دولار لاحقًا. كما أن اختراق مستوى 90 ألف دولار قد يغير نفسية السوق بالكامل ويدفع مزيدًا من رؤوس الأموال المؤسسية للدخول.

السيناريو السلبي

أما السيناريو السلبي فيبدأ بفشل بيتكوين في اختراق مستوى 85 ألف دولار، ما قد يدفع المتداولين إلى جني الأرباح وإعادة السعر نحو 80 ألف دولار.

وسيؤدي كسر مستوى 78 ألف دولار إلى زيادة احتمالات تحول الارتفاع الأخير إلى اختراق كاذب، بينما يمثل الهبوط دون 72 ألف دولار إشارة واضحة على ضعف الهيكل الصاعد الحالي.

النظرة الأساسية

تبقى النظرة الحالية إيجابية بحذر، حيث تحسن الوضع الفني والأساسي لبيتكوين بفضل عودة الطلب المؤسسي وتراجع الضغوط البيعية، لكن السوق لا يزال بحاجة إلى تأكيد حاسم عبر اختراق مستوى 85 ألف دولار.

وفي الوقت الحالي، تبدو العملة في مرحلة تعافٍ، وليست بعد في مرحلة انطلاقة صاعدة مؤكدة.