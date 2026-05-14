تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 14-05-2026

انخفض سعر سهم T-Mobile US (TMUS) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 200.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 182.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط