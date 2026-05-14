تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 14-05-2026

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب حادة ومفاجأة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 82,000$، ويستعيد زخمه الإيجابي ويتحرك مرة أخرى بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد داعم له، كما نجح في الوقت نفسه بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعيد إليه تعافيه بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.