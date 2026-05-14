تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 14-05-2026

قفز سعر عملة ريبل (XRPUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 1.4100$، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السعر بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.4100$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.5000$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد