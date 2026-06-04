الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 04-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 10:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم 73.00$، حيث يكسبه هذا الدعم زخماً إيجابياً يحاول السعر من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية ،خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها وهو ما لم ينعكس على أداء السعر، في إشارة واضحة على سيطرة القوى البيعية على السعر، خاصة مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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