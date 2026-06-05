الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 05-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 05-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 05-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-05 02:21AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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