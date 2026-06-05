سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 05-06-2026

واصل سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) الهبوط خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.