سعر الفضة تفتح الباب لمزيد من الخسائر – توقعات اليوم – 05-06-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة المحوري 4,500$، حيث تزامن هذا المستوى مع اصطدام السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما شكل حاجزاً فنياً قوياً حدّ من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع ودفعه إلى الارتداد هبوطاً.

وفي الخلفية بدأت مؤشرات القوة النسبية في إرسال إشارات تحذيرية بعد ظهور ملامح دايفرجنس سلبي، وذلك عقب وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ومع بدء توارد الإشارات السلبية من تلك المؤشرات، تزايدت الضغوط البيعية على الذهب، ما عزز من وتيرة التراجع وأبقى النظرة الفنية حذرة خلال المدى القريب.